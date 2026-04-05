Retiran de circulación 61 motos tras operativo en Monterrey

Las motocicletas fueron aseguradas por autoridades tras detectar diversas irregularidades relacionadas con placas, seguros y papelería en regla

Un total de 61 motocicletas fueron aseguradas a un grupo de jóvenes que acostumbran a realizar recorridos sobre las principales avenidas de Monterrey, causando malestar a los automovilistas.

El retiro de este tipo de vehículo, fue ordenado la madrugada del jueves por las autoridades de tránsito municipal.

El operativo fue implementado sobre el puente de la calle Zaragoza y la avenida Morones Prieto.

El grupo de motociclistas fue copado cuando intentaron seguir su ruidoso camino hacia el centro de la ciudad.

Al circular por el puente, el grupo fue copado por patrullas de Tránsito y de Policía.

A cada uno de los motociclistas se les solicitó la papelería de las máquinas y las motos fueron revisadas para descartar o establecer si tenían reporte de robo.

De esta manera un total de 61 vehículos fueron retirados de la circulación y durante el operativo también un automóvil que no contaba con la papelería.

Los vehículos fueron llevados en grúa hasta el corralón oficial donde fueron depositadas.

Estos grupos de motociclistas ya habían sido denunciados ante las autoridades de tránsito de provocar incertidumbre entre los automovilistas que circulan en las diferentes avenidas de la ciudad.