Retiran cierres viales tras lluvias; rescatan a personas varadas 

El alcalde Adrián de la Garza confirmó que ya no hay cierres tras auxilio a conductores varados e inspección por precipitación.

El paso de las lluvias durante la madrugada de este viernes dejó vehículos varados y cierres viales intermitentes en distintos puntos de Monterrey.

El alcalde Adrián de la Garza informó que, para las 13:00 horas, ya no se reportaban cierres en las calles y avenidas de la ciudad.

Entre los puntos afectados estuvieron el Antiguo Camino a Villa de Santiago, a la altura de La Estanzuela, y la zona del Parque Canoas, sobre la avenida Eugenio Garza Sada.

En La Estanzuela, dos vehículos quedaron varados y sus ocupantes fueron auxiliados sin que se reportaran personas lesionadas.

Además, en el norte de Monterrey, un hombre fue rescatado luego de quedar atrapado en su vehículo, con apoyo de trabajadores municipales de recolección de basura.

Tras una reunión en el Centro de Comando C2 del Barrio Antiguo, el edil señaló que las corporaciones de auxilio mantendrán los recorridos preventivos ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones durante la tarde.

También indicó que se dará seguimiento a un reporte aún no confirmado sobre una posible persona arrastrada por la corriente.

Por último, llamó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las lluvias y el descenso de temperatura previsto para las próximas horas.