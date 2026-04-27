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Retiran casi 70 toneladas de residuos de río Santa Catarina

Por: Diana Leyva

26 Abril 2026, 13:57

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Entre las acciones, se destacan trabajos de limpieza, arborización, rehabilitación de espacios públicos y fachadas, así como acciones a favor de la movilidad

Retiran casi 70 toneladas de residuos de río Santa Catarina
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Como parte de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana acumuló este domingo casi 70 toneladas de residuos y 1,752 llantas retiradas del río Santa Catarina.

El secretario Daniel Acosta resaltó que la imagen urbana empieza a ser notable como resultado de la corresponsabilidad y el equipo entre sociedadiniciativa privada y gobierno durante las 40 jornadas de voluntariado.

“Esto es lo que pasa cuando la gente, las empresas, y el Gobierno deciden hacer equipo: se construye un legado social que quedará después del Mundial.

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Lo que estamos construyendo con Ponte Nuevo, Ponte Mundial es un legado que van a vivir y disfrutar las familias de Nuevo León durante muchos años”.

También agradeció a los partícipes de este evento, quienes, en conjunto con empresas, Limpialeón y dependencias estatales, acumularon más de 26,000 horas de servicio.

"Ustedes hoy, aquí levantando la mano y diciendo ‘yo sí le entro a cuidar lo que es de todas y todos y a ser parte de la solución.

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Gracias por donar lo más valioso que tenemos, el tiempo, y por ser ejemplo de corresponsabilidad."

Entre las acciones, se destacan trabajos de limpiezaarborizaciónrehabilitación de espacios públicos fachadaspinturamurales y acciones a favor de la movilidad.

 

 

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