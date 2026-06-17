Retiran 'cascarón' de auto tras reportes en la Independencia

El "cascarón" de un auto, ya convertido en chatarra, fue abandonado en plena vía pública, dando pena ajena en la calle Veracruz en su cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Independencia en Monterrey.
El vehículo aún tenía placa de circulación.
Lo dejaron ahí, y se convirtió en un foco de insalubridad, además de ser una estampa desagradable para el entorno urbano, junto a un punto que ya es usado como basurero y donde tiran colchones, llantas inservibles, costales de escombro y más basura.
Tras el reporte hecho en Info7, aparecieron los dueños de ese cascarón convertido en chatarra: es de un negocio de compra de materiales pa´l kilo que se ubica enfrente.
Y con un montacargas lo retiraron y lo subieron a un remolque donde acumulan cartón, y ahí, por lo menos, ya no estorba en la calle.