Retiran 4 mil toneladas de basura y escombro del Canal Medular

La Secretaría de Servicios Públicos retiró cerca de 4 mil toneladas de basura de Sierra Verde a Ocaso para evitar afectaciones por lluvias.

Alrededor de 4 mil toneladas de basura, hierba y escombro han sido retiradas del Canal Medular, en la zona norte de Monterrey, como parte de los trabajos de limpieza realizados en el tramo de Sierra Verde a Ocaso.

Las labores están a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos municipal, con apoyo de maquinaria pesada para retirar residuos que puedan obstruir el cauce ante los pronósticos de lluvia para los próximos días.

De acuerdo con el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, el canal ha recibido trabajos de mantenimiento durante el año y las acciones continúan para mantenerlo libre de desechos.

Los trabajos buscan facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones en los sectores aledaños durante las precipitaciones.