Retiran 30 toneladas de basura en la col. Tierra y Libertad

Los trabajos fueron encabezados por el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quien supervisó las labores realizadas por más de 25 trabajadores

Con el propósito de mejorar las condiciones del entorno urbano, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo este martes una jornada integral de limpieza en la colonia Tierra y Libertad, donde fueron retiradas más de 30 toneladas de basura, cacharros, llantas y escombro.

Los trabajos fueron encabezados por el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quien supervisó las labores realizadas por más de 25 trabajadores de la Dirección de la Zona Norte de la Secretaría de Servicios Públicos.

Durante el operativo se retiraron residuos que obstruían y afectaban distintos puntos de la zona. También se llevaron a cabo labores de barrido, pepena, descacharrización y limpieza de pluviales, como parte de las acciones permanentes del municipio para conservar vialidades y espacios públicos en condiciones adecuadas.

Segovia señaló que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Adrián de la Garza y destacó que el municipio también trabaja en estrategias para prevenir y sancionar la disposición ilegal de residuos en la vía pública.

“Empezamos también con temas de señalización en estos tiraderos clandestinos, donde, si alguien es sorprendido tirando basura en la vía pública, puede ser acreedor a una multa de más de 50 mil pesos”, explicó.

El funcionario municipal agregó que el municipio analiza, en conjunto con el Cabildo de Monterrey, incrementar las sanciones para quienes arrojen basura o escombro en la vía pública, con el objetivo de establecer un precedente y combatir estas prácticas.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, informó que, como resultado de las labores de limpieza y de las más de 300 jornadas de descacharrización realizadas en diferentes sectores de la ciudad, se han recolectado alrededor de 2 mil 700 toneladas de basura desde el inicio de la actual administración.

Finalmente, el Gobierno de Monterrey hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a quienes arrojen basura en la vía pública. Los reportes pueden realizarse a través del número 072 o mediante las redes sociales del municipio y de la Secretaría de Servicios Públicos, con el propósito de dar seguimiento a cada caso y aplicar las medidas correspondientes.