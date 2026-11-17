La brigada de limpieza, permitió atender de manera inmediata la basura acumulada durante las actividades y mantener en condiciones adecuadas las calles

El municipio de Monterrey informó que retiró 27.5 toneladas de basura de las calles del primer cuadro de la ciudad, tras el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Despliegan operativo de limpieza durante el desfile

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio desplegó un operativo especial de limpieza que acompañó el recorrido de los contingentes para recolectar los residuos generados durante el evento.

“Durante el operativo, alrededor de 80 trabajadores municipales realizaron tareas de barrido, pepena y recolección de residuos; con estas acciones, el personal municipal atendió de manera inmediata los desechos generados durante las actividades, evitando su acumulación en las calles y procurando que los espacios públicos permanecieran en condiciones adecuadas para la ciudadanía”, informaron las autoridades.

La brigada de limpieza, indicaron, permitió atender de manera inmediata la basura acumulada durante las actividades y mantener en condiciones adecuadas las calles y espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Continuarán trabajos por Buen Fin y actividades conmemorativas

Las cuadrillas municipales continuarán con los trabajos de limpieza este lunes, debido a la actividad comercial por el Buen Fin y los eventos relacionados con la conmemoración de la Revolución Mexicana.