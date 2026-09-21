Retiran 2.5 toneladas de residuos del río Pesquería

Más de 300 personas recolectaron desechos y neumáticos en el cauce a la altura del Parque El Triángulo-La Alianza, en Monterrey.

Más de 300 personas participaron en la Mega Jornada de Limpieza de Ríos 2026, con la que fueron retiradas 2.5 toneladas de residuos y 50 neumáticos del río Pesquería, como parte de las acciones para recuperar y sanear este cauce en Nuevo León.

La jornada se realizó este domingo en las inmediaciones del Parque El Triángulo-La Alianza, en Monterrey, donde autoridades, instituciones y ciudadanos se sumaron a las labores de limpieza y recolección de residuos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la actividad permitió retirar del cauce y sus alrededores una importante cantidad de desechos, además de medio centenar de neumáticos, como resultado de la participación de más de 300 personas.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), destacó que la recuperación de los ríos requiere la participación conjunta de autoridades y sociedad.

“Autoridades, instituciones y sociedad unidos por un mismo propósito, mi reconocimiento y agradecimiento a cada persona que participó y a las instituciones que se sumaron. La recuperación del río Pesquería requiere constancia, corresponsabilidad y presencia permanente en territorio”, indicó Alatorre.

La jornada se desarrolló en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente de General Escobedo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Dirección Estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro en Nuevo León.

Conagua señaló que, aunque la jornada de limpieza concluyó, las acciones para recuperar el río Pesquería deberán mantenerse de manera constante, con corresponsabilidad y presencia permanente en territorio.

La Mega Jornada de Limpieza de Ríos 2026, indicaron, forma parte del Compromiso 92 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla acciones de limpieza, saneamiento y restauración de ríos prioritarios del país.

La dependencia refrendó su compromiso de continuar con trabajos encaminados a proteger y recuperar los cauces, así como promover la participación ciudadana en beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas aledañas al río.