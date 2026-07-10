Retiran 172 toneladas de lirio acuático de la presa La Boca

Reportan avance cerca del 60% en la limpieza del embalse, mientras autoridades buscan frenar la propagación de la plaga y atender las descargas que la originan

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Hasta este jueves, sumaban ya 172 toneladas de lirio acuático retiradas de la presa La Boca, según informó la Secretaría de Servicios Públicos de Santiago, encabezada por Jorge Espronceda.

Esta cantidad equivale a casi el 60% de las 300 toneladas estimadas de esta especie, conocida como lechuguilla acuática, considerada una plaga en el embalse debido a que representa una amenaza para la conservación del agua y el equilibrio de sus ecosistemas.

Entre el 13 de abril y el 8 de julio, el municipio de Santiago, en coordinación con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), la Asociación de Remo de Nuevo León y la Asociación de Vecinos de la Presa, ha limpiado cerca de 36,000 metros cuadrados afectados por esta especie invasora.

Espronceda indicó que los trabajos no se han detenido desde mayo, cuando detectaron la proliferación de esta vegetación, favorecida por las descargas de aguas residuales identificadas en la zona.

“Seguimos trabajando y avanzando en la presa La Boca. Llevamos más de 170 toneladas de lirio, o lechuguilla acuática, retiradas, así como más de 35,000 metros cuadrados atendidos en esta zona afectada".

“Seguimos trabajando de la mano de Agua y Drenaje, la Asociación de Vecinos de la Presa La Boca y la Asociación de Remo y Canotaje que opera en la presa. No bajaremos la guardia; la instrucción del alcalde es continuar atacando de manera enérgica este problema para acabar con esta situación”, señaló el funcionario.

Los trabajos, encabezados por el alcalde David de la Peña, contemplan el retiro de la plaga, el fortalecimiento de las labores de limpieza y el mejoramiento de las condiciones del cuerpo de agua.

En poco más de dos meses y medio, se ha avanzado en la recolección, retiro y traslado de esta maleza mediante acciones coordinadas entre cuadrillas operativas y asociaciones locales.

En promedio, se realizan cuatro viajes diarios, de lunes a viernes. En cada trayecto se recolecta una tonelada, para un total semanal de aproximadamente 20 toneladas.

De esta manera, autoridades y ciudadanos trabajan en conjunto para combatir esta plaga invasora y nociva.

Las cuadrillas no solo avanzan en el retiro de la maleza, sino que también buscan atender el problema de raíz para evitar su reproducción.

Info 7 informó sobre la grave situación que enfrenta la presa La Boca debido al avance de la lechuguilla acuática, cuya proliferación, según expertos, está relacionada con las descargas de aguas residuales en la zona.

El municipio de Santiago ha informado que Agua y Drenaje de Monterrey construye un nuevo colector sanitario, debido a que el existente ha sido rebasado por el crecimiento acelerado de desarrollos inmobiliarios en el área.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que el incremento de asentamientos humanos ha elevado las descargas hacia los cuerpos de agua.

Asimismo, la dependencia informó que en mayo realizó inspecciones para analizar la calidad del agua, determinar su incidencia en la propagación de la plaga, identificar su origen y evitar nuevos brotes. También advirtió que continuará con las investigaciones y que aplicará sanciones en caso de confirmar descargas irregulares.