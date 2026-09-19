Retiran 15 toneladas de basura en día de limpieza en La Alianza

El operativo contó con la participación de 50 elementos de Servicios Públicos, quienes realizaron trabajos con maquinaria ligera y pesada en diferentes puntos

Un total de 15 toneladas de basura, escombro y cacharros fueron retiradas de la colonia La Alianza durante una jornada de limpieza implementada por el Gobierno de Monterrey.

El operativo fue supervisado por el secretario de Administración, Marcelo Segovia, por instrucción del alcalde Adrián de la Garza, y contó con la participación de 50 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes realizaron trabajos con maquinaria ligera y pesada en diferentes puntos del sector.

Durante la jornada también participó el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas. Las cuadrillas llevaron a cabo labores de barrido manual, descacharrización, deshierbe, retiro de escombro y limpieza general, atendiendo un amplio cuadrante de la colonia.

Segovia señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente de atención a las colonias de Monterrey y destacó que ya se han realizado más de 300 jornadas de este tipo en distintos sectores de la ciudad.

“Seguimos trabajando, es una instrucción de nuestro alcalde tener continuamente estas brigadas de descacharrización y estas jornadas de limpieza; llevamos más de 300 en toda la ciudad, levantando miles de toneladas de cacharros, escombros, basura”, declaró.

El funcionario explicó que el retiro de cacharros y residuos no solo permite mejorar la imagen urbana, sino también disminuir la posibilidad de que se acumule agua en recipientes y objetos abandonados, situación que puede favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya.

“Todos los cacharros y basura generan acumulación de agua donde se crean las larvas de dengue, zika y chikungunya, todos estos mosquitos que son nocivos para la salud”, señaló.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán con las jornadas de limpieza y descacharrización en diferentes colonias, con el propósito de atender las necesidades de los vecinos y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

“Seguimos avanzando, resolviendo con acciones, no con anuncios”, afirmó Segovia.

Información de Marisol Gómez