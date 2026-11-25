Durante la intervención, personal de Servicios Públicos retiró los desechos, entre los que destacaba una gran cantidad de llantas

Más de 14 toneladas de basura y desechos fueron retiradas de una vivienda en la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, donde un hombre de 44 años fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente.

Realizan operativo en vivienda de la calle Acapulco

El operativo fue realizado en conjunto por las secretarías de Servicios Públicos y Seguridad Pública municipal, en un domicilio ubicado sobre la calle Acapulco, donde detectaron residuos acumulados tanto en el interior de la propiedad como en sus alrededores.

El detenido, identificado como José, es señalado como reincidente en esta práctica.

Retiran llantas y otros desechos del domicilio

Durante la intervención, personal de Servicios Públicos retiró los desechos, entre los que destacaba una gran cantidad de llantas.

El Gobierno de Guadalupe informó que mantendrá los operativos para detectar sitios con acumulación irregular de basura y proceder contra quienes incurran en estas malas conductas.