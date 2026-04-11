Retiran 12 toneladas de basura de alcantarillas en Guadalupe

Las labores fueron realizadas por personal de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes se desplegaron en zonas consideradas vulnerables

El Gobierno de Guadalupe informó que, como parte de las acciones preventivas ante las recientes lluvias, se retiraron más de 12 toneladas de basura y escombro de rejillas pluviales en distintos puntos del municipio.

Las labores fueron realizadas por personal de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes se desplegaron en zonas consideradas vulnerables para mantener despejadas las alcantarillas y permitir el adecuado flujo del agua, reduciendo así el riesgo de inundaciones y afectaciones en viviendas y vialidades.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública y a colaborar manteniendo limpios sus entornos, además de reportar alcantarillas obstruidas para su pronta atención.