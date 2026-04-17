Retira San Pedro 66 mupis y libera banquetas públicas

El retiro respondió a un proceso legal derivado del vencimiento de contratos con particulares, los cuales databan de 2019 y 2025.

El municipio de San Pedro Garza García concluyó el retiro total de estructuras publicitarias tipo mupis de la vía pública, tras un proceso legal y administrativo que permitió eliminar 66 unidades instaladas en distintos puntos de la ciudad.

La medida forma parte de una estrategia de ordenamiento urbano que busca recuperar espacios para el peatón y reducir la contaminación visual en avenidas y paradas de transporte.

¿Qué implicó el retiro total de mupis en San Pedro?

Las autoridades municipales informaron que este mobiliario urbano, utilizado como punto de información y publicidad, fue retirado en su totalidad, dejando en cero la presencia de mupis en el municipio.

El alcalde Mauricio Farah supervisó el retiro del último elemento ubicado en el cruce de Humberto Lobo y Manuel Santos, con lo que se marcó el cierre de esta etapa.

“Para nosotros es muy emblemático poder decirles que retiramos ya alrededor de 70, bueno, 66 mupis, nos quedamos con cero mupis aquí en el municipio de San Pedro y saben que tenemos una política muy contundente de no contaminación visual”.

¿Por qué se eliminaron estas estructuras?

El retiro respondió a un proceso legal derivado del vencimiento de contratos con particulares, los cuales databan de 2019 y 2025. Este procedimiento permitió garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y priorizar el interés público sobre el uso comercial del espacio.

Funcionarios municipales explicaron que se trató de una estrategia integral que incluyó acciones administrativas y jurídicas para concretar la eliminación total de estas estructuras.

Recuperación del espacio público para peatones

Las autoridades destacaron que esta decisión busca mejorar la movilidad peatonal y hacer las banquetas más accesibles y seguras para la ciudadanía.

“También es retomar nuestras banquetas, las banquetas son para los peatones, hay que liberarlas, hacerlas de la manera más amigable y accesible para todos”.

Con esta acción, el municipio refuerza su política de generar un entorno urbano más limpio, ordenado y funcional, al tiempo que prioriza el uso del espacio público por encima de fines publicitarios.

¿Qué sigue tras eliminar los mupis?

El gobierno municipal señaló que continuará con medidas enfocadas en mantener una imagen urbana libre de saturación visual, así como en fortalecer la accesibilidad en calles y avenidas.

La eliminación de los mupis se suma a otras acciones orientadas a consolidar un modelo de ciudad que privilegia la seguridad, la movilidad y el bienestar de los habitantes.