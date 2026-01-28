Retira San Pedro 200 kilómetros de cableado aéreo en desuso

Además del retiro, se ha llevado a cabo el agrupamiento de más de 132 kilómetros de líneas, lo que permite una mejor organización del cableado activo

El Municipio de San Pedro Garza García ha retirado más de 200 kilómetros de cableado aéreo de telecomunicaciones en desuso en lo que va de la actual administración, como parte de una estrategia para ordenar la infraestructura urbana, mejorar la seguridad y reducir la contaminación visual en la ciudad.

Las labores se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Ciudad y diversas empresas de telecomunicaciones, mediante operativos en distintas zonas, incluido el Casco Urbano.

Además del retiro, se ha llevado a cabo el agrupamiento de más de 132 kilómetros de líneas, lo que permite una mejor organización del cableado activo.

El Gobierno municipal informó que estas acciones se complementan con proyectos de cableado subterráneo, desarrollados en conjunto con asociaciones de vecinos, con el objetivo de seguir mejorando la imagen urbana y la funcionalidad de los servicios de telefonía e internet.