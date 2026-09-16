Retira Monterrey más de 40 árboles caídos por lluvias

Diez cuadrillas de Servicios Públicos atendieron reportes en distintos sectores de la ciudad para liberar calles y banquetas y reducir riesgos

Monterrey informó que retiró más de 40 árboles que cayeron en distintos sectores de la ciudad debido a las lluvias y fuertes rachas de viento registradas durante los últimos días.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio desplegó alrededor de 10 cuadrillas para atender los reportes ciudadanos sobre árboles que obstruían calles y banquetas o que representaban un riesgo para viviendas y habitantes.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, señaló que los reportes fueron recibidos mediante las redes sociales oficiales y de la dependencia, la línea 072 y medios de comunicación, por lo que se movilizó al personal para atender los puntos afectados.

Explicó que, por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, las cuadrillas utilizaron equipo especial para retirar de manera inmediata los árboles que representaban algún riesgo para la ciudadanía.

Los trabajos se realizaron en sectores como Huajuco, la zona Sur, Centro, Poniente y Norte de Monterrey, donde el personal apoyó en la liberación de vialidades y espacios afectados.