Las labores, instruidas por el alcalde Adrián de la Garza, registran un avance del 90% en un tramo de un kilómetro y 100 metros, señalado como zona de riesgo

Como parte de los trabajos para atender los puntos de riesgo de inundación durante la temporada de lluvias, el Gobierno de Monterrey ha retirado 13,000 toneladas de azolve, piedras y otros residuos acumulados en el Canal Medular.

Las labores, instruidas por el alcalde Adrián de la Garza, registran un avance del 90% en un tramo de un kilómetro y 100 metros, señalado por vecinos como una zona recurrente de inundaciones.

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que para agilizar las maniobras se incorporó una excavadora de 20 toneladas, maquinaria que permite retirar los materiales desde el exterior del canal y depositarlos directamente en los camiones de carga.

Explicó que cada unidad tiene capacidad para transportar entre 20 y 25 toneladas de material, y puede llenarse con aproximadamente ocho o diez cucharones de la excavadora.

El funcionario destacó que la incorporación de este equipo ha permitido incrementar el volumen de retiro y reducir los tiempos de trabajo, principalmente en zonas donde las retroexcavadoras enfrentaban dificultades para operar debido a la altura de los puentes peatonales.

Salinas señaló que la intervención responde a las solicitudes de los habitantes del sector, quienes han expresado su preocupación por los encharcamientos e inundaciones ocasionados, entre otros factores, por la acumulación de material en el cauce.

Aunque el mantenimiento del Canal Medular no corresponde directamente al municipio, la administración de Adrián de la Garza decidió intervenir a través de la Secretaría de Servicios Públicos para atender las peticiones ciudadanas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los trabajos concluirán en las próximas semanas.