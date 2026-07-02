Retira Monterrey 12 toneladas de basura tras festejos regios

La masiva celebración congregó a más de 130 mil personas la noche de ayer en la Plaza Zaragoza, el Corredor Morelos y el Barrio Antiguo para ver el partido.

Tras el festejo masivo por el pase de la selección mexicana a los octavos de final en la Copa Mundial FIFA 2026, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey implementó un operativo especial de limpieza para retirar alrededor de 12 toneladas de basura en la zona centro de la ciudad.

La masiva celebración, que congregó a más de 130 mil personas la noche de ayer en la Plaza Zaragoza, el Corredor Morelos y el Barrio Antiguo para presenciar el partido entre México y Ecuador, provocó que la generación de desechos subiera de forma exponencial, ya que normalmente se recolectan solo dos toneladas en dicho sector.

Ante la gran afluencia de aficionados en el punto central conocido como “Regio Fest” y sus zonas convergentes, las autoridades regiomontanas se vieron en la necesidad de duplicar el número de elementos para cubrir el turno nocturno y la madrugada.

El titular de la dependencia, Hugo Salinas, detalló que se desplegaron alrededor de 280 personas procedentes de las cinco zonas operativas de la corporación, quienes trabajaron con el apoyo de 30 vehículos e incluso utilizaron hidrolavadoras.

“Tenemos el dato de que hay más de 130 mil personas ya aquí en el lugar y bueno, de igual manera tuvimos que incrementar nosotros también nuestro operativo de limpieza; estamos aquí trabajando alrededor de 280 personas”, señaló Salinas. “Así es como lo hemos estado haciendo desde que inició el Mundial, la tarea es empezar a las 22:00 de la noche para dejar como si nada hubiera pasado el día siguiente a las 04:00”, detalló.

El funcionario estatal informó además que los 300 contenedores de basura dispuestos estratégicamente desde la avenida Juárez, pasando por el Corredor Comercial Morelos hasta el Barrio Antiguo, lucieron completamente abarrotados debido a la cantidad de asistentes.

Con este reforzamiento en las cuadrillas de limpieza, el municipio informó que mantiene su estrategia de atención inmediata implementada desde que inició la justa mundialista, garantizando el orden y la salubridad en los espacios públicos tras los eventos de alta concentración ciudadana.