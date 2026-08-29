Retira FIDEURB 21,000 kilos de basura en Zona Metropolitana

En alineación con las metas de la División Ambiental impulsada por el gobernador Samuel García, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) ejecutó 81 intervenciones operativas de limpieza urbana durante la semana en diversos puntos estratégicos de la zona metropolitana y municipios del estado.

Como balance de estas jornadas permanentes de mantenimiento, la dependencia intervino 198 mil 215 metros cuadrados de espacio público y recolectó 21 mil 801 kilogramos de residuos sólidos urbanos y escombro, acciones orientadas a mejorar la imagen urbana, el orden y la conservación ecológica del entorno.

Alcance del programa REPARAURB

Las labores forman parte del esquema permanente REPARAURB, el cual abarca trabajos de desbroce, barrido manual, retiro de escombros y descacharrización. Entre las arterias principales e hitos urbanos atendidos destacan:

Vialidades principales: Avenidas Constitución, Morones Prieto, Colón, Fundidora, Madero y el bulevar Presidentes.

Espacios públicos y parques: Plaza de los Desaparecidos, Parque Libertad, Parque Ciudadano, Parque Fundidora, parques lineales de Morones Prieto y Constitución, Explanada de los Héroes y el Macrocentro Comunitario Allende.

Las cuadrillas desplegaron operativos en sectores clave de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Apodaca, Allende y Cerralvo.

En este último municipio, los trabajos de rehabilitación se realizaron en coordinación conjunta entre FIDEURB, las autoridades locales y los propios vecinos para intervenir puntos críticos con acumulación de desechos.

Coordinación interinstitucional

María Guadalupe López Marchán, directora general de FIDEURB, señaló que mantendrán la colaboración con los distintos ayuntamientos para garantizar entornos limpios, seguros y funcionales.

Por su parte, la administración estatal enfatizó que estos despliegues se ejecutan bajo el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero, sumando la participación ciudadana para la sostenibilidad de las áreas recuperadas.