Retienen a pareja por discutir a bordo de taxi en Monterrey

Se estableció que la pareja se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que la policía lo retuvo por alterar el orden.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una pareja que discutía a bordo de un auto de alquiler fue resguardada por la policía.

Los hechos ocurrieron a bordo de un automóvil de alquiler sobre la avenida Pino Suárez y la calle Reforma en el centro de la ciudad.

Se dio a conocer que el conductor del ecotaxi le daba servicio a una pareja y se desplazaba sobre la mencionada avenida.

Sin embargo, al comenzar a discutir en el interior del vehículo, el chofer solicitó ayuda a oficiales de la policía de Monterrey que se encontraba atendiendo un incendio en el

Mencionado cruce.

Esto hizo que los patrulleros se acercaran al automóvil y bajaran del miso a un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Mientras que la mujer, la cual viajaba en el asiento del copiloto, permaneció en el interior del auto.

Se estableció que la pareja se encontraba bajo los influjos del alcohol, por lo que la policía lo retuvo por alterar el orden.