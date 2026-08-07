Reta Jesús Elizondo a aspirante a la gubernatura a debatir

El petista propuso contrastar ideas sobre seguridad, economía, movilidad, educación y medio ambiente para que la ciudadanía conozca sus propuestas

El aspirante a ser coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Nuevo León, Jesús Elizondo, lanzó un reto a los otros siete aspirantes a debatir sobre temas que son de interés para el estado.

El también diputado con licencia detalló que los temas que se abordarían serían sobre desarrollo económico, seguridad pública, medio ambiente, bienestar y programas sociales, educación, desarrollo metropolitano y movilidad.

“Estoy lanzando un reto a los demás aspirantes de la contienda a que hagamos una serie de debates”, explicó.

“Es importante que los siete que estamos participando en este proceso, los seis compañeros y compañeras de Morena que han levantado la mano y su servidor, que soy la propuesta del Partido del Trabajo en este proceso interno, soy el coordinador Estatal de afiliación, que podamos estar no solamente llevando a cabo las asambleas, los eventos, los recorridos, sino que también podamos contrastar ideas podamos poner sobre la mesa cuáles son las capacidades de cada quien, cuál es la visión que tiene cada quien”.

Elizondo señaló que actualmente cada aspirante está haciendo sus asambleas informativas por separado, pero esto no asegura que se resuelvan los problemas de Nuevo León.

Aunque todavía no define un lugar donde se haría el debate, el legislador con licencia señaló que las universidades podrían ser un buen espacio.

De aceptarse el reto, aseguró el petista, los ciudadanos podrán conocer mejor a los aspirantes de la 4T.