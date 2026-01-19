Resultan lesionadas niña y su mamá en choque con camión

El vehículo particular circulaba sobre la calle Vicente Guerrero, mientras que la unidad de la Ruta 99 avanzaba por Arteaga

Una pequeña de cuatro años y su mamá resultaron lesionadas tras impactar su camioneta contra un camión urbano en el Centro de Monterrey.

Se presume que la conductora de la camioneta ignoró la luz roja del semáforo, provocando que el transporte público la embistiera.

Daños y proyección del vehículo

Tras el impacto, el automóvil donde viajaban la mujer y su hija salió proyectado aproximadamente un metro hasta detenerse al chocar contra unos bolardos.

Atención médica y estado de salud

Ambas resultaron con golpes en varias partes del cuerpo. Fueron atendidas en el sitio por elementos de la Cruz Roja, quienes posteriormente las trasladaron a un hospital particular.

Trascendió que se identificaron como Alicia Manso, de 34 años, y su pequeña de cuatro. Su estado de salud se reportó estable y fuera de riesgo.

El conductor del camión resultó ileso. Para deslindar responsabilidades, personal de Tránsito revisará la grabación de la cámara municipal instalada en el cruce.