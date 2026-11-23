Un motociclista de 23 años resultó herido tras chocar contra un automóvil en la colonia San Bernabé, en Monterrey, cuyo conductor huyó.

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Un motociclista resultó lesionado luego de participar en un accidente vial con un automóvil cuyo conductor presuntamente huyó del lugar, en la colonia San Bernabé, en Monterrey.

El percance se registró el domingo en el cruce de las avenidas Aztlán y Cabezada, donde participaron un automóvil Dodge Neón y una motocicleta Italika 200Z.

Atención médica y labores viales en el cruce

De acuerdo con información, al arribo de los cuerpos de auxilio únicamente se encontraba el motociclista, identificado como Óscar, de 23 años y de nacionalidad hondureña, ya que el conductor del automóvil se había retirado del sitio.

El joven presentó diversos golpes y una herida en la cabeza, por lo que recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Debido al accidente, ambos vehículos obstruyeron el carril izquierdo de circulación, por lo que elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo de las labores correspondientes.