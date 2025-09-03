Resulta ileso tras volcadura y choque en la Carretera Nacional

El impacto de un vehículo y posterior volcadura movilizó a elementos de auxilio sobre la Carretera Nacional, frente a un supermercado

Un hombre resultó ileso tras volcar su vehículo e impactarse contra un muro de contención en la Carretera Nacional, en Monterrey.

El conductor, quien viajaba en un Chevrolet Chevy, refirió perder el control del volante al circular a la altura de la colonia La Estanzuela, con dirección norte.

La unidad quedó completamente volteada sobre la jardinera que divide ambos sentidos de la circulación.

El hombre, identificado como Jaime de 46 años, salió por cuenta propia de su vehículo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes descartaron lesiones y acordonaron los trabajos para retirar el vehículo.

Elementos de Tránsito municipal llegaron para levantar el parte del percance, y regular la vialidad, pues un tramo del carril izquierdo tuvo que ser cerrado por las maniobras.