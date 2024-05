Resuelven vecinos falla de electricidad sin la CFE

Luego de cuatro días sin el servicio de luz, vecinos de la colonia Constituyentes del 57, buscaron reactivar el servicio por su cuenta, debido a los múltiples reportes sin atender por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Aunado al calor que se presenta en el estado y la falta de luz, hubo familias que tuvieron que sacar a niños y adultos a dormir al patio y también quienes hasta hicieron uso de muebles abandonados en la banqueta para pasar la noche.



En entrevista para El Horizonte/INFO7, Nora Sánchez, vecina de dicha colonia, relató cómo a causa de la falta del servicio, se echó a perder toda la comida que tenía en el refrigerador y también los medicamentos que necesita su madre de 85 años para atender la diabetes.

Yo tengo a mi madre de 85 años, es diabética, hipertensa, anoche volvimos a dormir afuera y pues es imposible estar, las cosas del refrigerador ya se echaron todas a perder, comentó la afectada.



Durante la tarde los vecinos solicitaron a conocidos que trabajan con electricidad acudieran en su ayuda, ya que la CFE no ha atendido los más de 10 reportes que se han levantado por estas afectaciones.



Con las adecuaciones hechas de manera externa, la colonia Constituyentes del 57 volvió a tener el servicio, sin embargo, es con menor voltaje del necesario para alimentar el aire acondicionado o aparatos grandes, tan solo para el uso básico.



Otro caso es el de la señora Graciela Dávila, quien, desde el sábado que no hay luz, no ha podido abrir su negocio de comida, siendo su ingreso para sustentar los gastos del hogar, además, de una fuente de empleo de al menos 19 personas.

Las muchachas ya están hablando todos los días porque necesitan su trabajo y pues como le hacemos, no podemos guisar, no podemos moler, no nada, lo único que hay de resultados es que todo ya se echó a perder, expresó Dávila.

