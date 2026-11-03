Resuelve Glen Villarreal 28 reportes de drenaje en San Nicolás

Las gestiones permitieron rehabilitar casi 600 metros de infraestructura sanitaria y atender fugas, socavones, alcantarillas colapsadas y obras inconclusas

De septiembre a la fecha, el diputado local Glen Alan Villarreal Zambrano ha gestionado, con cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey, la resolución de 28 reportes de drenaje de vecinos de San Nicolás.

Entre ellos fugas, alcantarillas colapsadas, socavones, pozos abiertos y obras sin terminar, algunos con meses o incluso años sin atención por parte del municipio. Los trabajos suman casi 600 metros de rehabilitación, con más de 500 metros de tubería instalada y 210 metros de zanjas tapadas.

Entre los reportes atendidos destaca el de la calle Pedro Taboada, en la colonia Fomerrey 34, donde los vecinos reportaban alcantarillas colapsadas, socavones y hundimientos; ahí se reparó un tramo de 65 metros de la línea de drenaje. En la calle Navarra, colonia Iturbide, se reemplazó la tubería para resolver una fuga de tres meses que afectaba a vecinos, alumnos de la Preparatoria 16 y comerciantes.

También se dio solución a reportes en las colonias Carmen Romano, Francisco Villa, Valle de las Alamedas, Santa María, El Fundador, Constituyentes de Querétaro 1er Sector, Valle de San Carlos, Roble San Nicolás, Residencial Rivera, Chapultepec, Nicolás Bravo, Las Puentes Sectores 1 y 11, Hacienda Los Morales, Hacienda Las Puentes, Casabella, Bosques del Nogalar, Vicente Guerrero, Industrias del Vidrio, Valle de Santo Domingo y Pedregal de Santo Domingo.

Villarreal Zambrano invitó a los vecinos a enviar sus reportes por WhatsApp a su línea de gestiones, 81 2581 0626, reiterando su compromiso con los nicolaítas de darles seguimiento hasta su resolución.