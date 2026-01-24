Restituyen a menores con su madre tras denuncia

La Secretaría de las Mujeres del Estado informó a través de sus redes sociales que, los menores Christopher y Tomás ya fueron restituidos con su madre

Luego de la denuncia por la presunta sustracción de dos menores de edad de una guardería, autoridades estatales confirmaron que los niños ya fueron restituidos con su madre, Deyanira Leal.

Denuncia por retiro de niños sin consentimiento en guardería

El caso se dio a conocer aquí en Info 7 después de que la mujer señalara a través de redes sociales que el padre de los menores retiró a ambos niños un niño de tres años y un bebé de nueve meses del centro de cuidado infantil sin su consentimiento, y que posteriormente no habría permitido el contacto con ellos ni informado sobre su paradero.

Padre niega acusaciones y señala preocupación por la salud

Tras la difusión del caso, este medio buscó al padre de familia, Christopher José Isaac Ávila Gutiérrez, quien negó que los hechos hayan ocurrido como fueron expuestos públicamente y aseguró que su actuar estuvo motivado por la salud de uno de los menores.

“Los hechos no ocurrieron así. Yo fui por mis hijos a la guardería porque me reportaron un malestar del menor de ellos y la progenitora no le había dado seguimiento”, explicó.

El padre de familia afirmó que, desde que la denuncia se hizo pública, ha recibido amenazas en su contra y reiteró que su única intención es velar por el bienestar de sus hijos, al señalar un posible caso de negligencia.

“No se ha investigado la situación de ratas que tienen en la casa de la progenitora. Cuando acudí por mis hijos, ellos traían zapatos rotos y moretones. En la casa no cuentan con baños adecuados para los niños y viven con cables sueltos de media y alta tensión”, acusó. Sin embargo, estas declaraciones no han sido confirmadas por las autoridades.

Autoridades mantienen seguimiento y acompañamiento al caso

Ante esta situación, la Secretaría de las Mujeres del Estado informó a través de sus redes sociales que, en coordinación con el DIF Nuevo León, los menores Christopher y Tomás ya fueron restituidos con su madre la tarde de este viernes.

Asimismo, las autoridades señalaron que continuarán brindando acompañamiento y seguimiento al caso, además de reiterar su respaldo a mujeres que denuncien cualquier situación de violencia o riesgo.

Hasta el momento, no se ha informado si se iniciará un procedimiento legal adicional derivado de este caso.