Restaurante La Casa de Aramberri cierra temporalmente

Inaugurado el pasado 9 de octubre, ‘La Casa de Aramberri’ había generado mucha expectativa por su temática única, basada en la famosa leyenda de Monterrey que da nombre al restaurante.

La historia cuenta que en ese mismo lugar, hace décadas, dos mujeres, madre e hija, fueron brutalmente asesinadas durante un robo.

Los criminales irrumpieron en la casa para robar una caja de monedas, pero no satisfechos con solo llevarse el botín, torturaron y mataron a las dos mujeres.

Ahora, el restaurante La Casa de Aramberri, uno de los más recientes en abrir sus puertas en Monterrey, anunció hoy el cierre temporal de sus operaciones debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad.

El aviso fue dado a conocer a través de la página oficial de Facebook del establecimiento, en la que se informó que las intensas precipitaciones que se registraron el día anterior provocaron daños en las instalaciones, obligando a una suspensión indefinida de su servicio.

Daños por lluvias en Monterrey

Las lluvias que cayeron sobre la ciudad de Monterrey dejaron a su paso serias afectaciones en varias zonas del área metropolitana. Varios puntos viales quedaron completamente inundados, dejando vehículos varados en medio de las calles. Además, algunas localidades sufrieron cortes de electricidad, afectando a residentes y negocios.

Entre los damnificados se encuentra La Casa de Aramberri, cuyas instalaciones fueron impactadas por la acumulación de agua, lo que obligó a sus dueños a tomar la decisión de cerrar temporalmente para realizar las adecuaciones necesarias.

Un restaurante envuelto en misterio

Con el paso de los años, la leyenda urbana cobró vida y se decía que los espíritus de las víctimas quedaron atrapados en la casa, transformándola en un lugar de eventos paranormales.

El lugar, conocido popularmente como La Casa de Aramberri, fue durante mucho tiempo un sitio de interés local debido a los relatos que circulaban sobre él.

Fenómenos paranormales y un restaurante peculiar

El restaurante ha querido aprovechar esa rica historia local para ofrecer a los visitantes una experiencia gastronómica envuelta en misterio. Desde su apertura, quienes han visitado el lugar reportaron sentir una "vibra pesada" en el ambiente.

Algunos clientes, a través de redes sociales, han compartido experiencias inquietantes, como un video de un loro entrenado para exclamar la frase “¡No me mates, Gabriel, no me mates!”, haciendo referencia a los últimos momentos de una de las víctimas del crimen.

A pesar del interés que ha generado su peculiar temática, el futuro de La Casa de Aramberri es incierto por ahora, ya que no se ha dado una fecha de reapertura.

