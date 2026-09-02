Restablecen energía tras robo en kínder de General Zuazua

El diputado hizo un llamado al municipio para reforzar la vigilancia en los alrededores de la escuela y prevenir nuevos actos vandálicos

A días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Jardín de Niños General Zuazua sufrió el robo de cableado eléctrico, focos y lámparas, además de daños en sus instalaciones, situación que puso en riesgo el regreso a clases de decenas de niñas y niños.

El hecho fue reportado al diputado federal Miguel Sánchez Rivera por maestras y padres de familia, quienes utilizaron redes sociales para alertar sobre las condiciones del plantel y solicitar apoyo ante la proximidad del inicio del nuevo ciclo escolar.

Gestionan restablecimiento de energía eléctrica

Tras conocer el caso, el legislador señaló que realizó las gestiones para restablecer el suministro de energía eléctrica antes del regreso a las aulas, con el objetivo de que el alumnado pudiera iniciar clases en condiciones adecuadas.

"Robarle a una escuela de niños es de lo más bajo que existe. En cuanto me lo reportaron, nos pusimos a trabajar de inmediato para que esto no afectara el inicio de clases. No hay tiempo que perder cuando se trata de nuestros niños", expresó Sánchez Rivera.

Plantel ha sufrido robos en repetidas ocasiones

De acuerdo con la información proporcionada, el robo no sería un hecho aislado, ya que el plantel ha sido víctima de incidentes similares en repetidas ocasiones, pese a encontrarse en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de General Zuazua.

Ante esta situación, el diputado hizo un llamado al municipio para reforzar la vigilancia en los alrededores de la escuela y prevenir nuevos actos vandálicos o robos que puedan afectar a la comunidad educativa.

Sánchez Rivera consideró inaceptable la reincidencia de estos hechos, particularmente por tratarse de un plantel de educación preescolar y por su cercanía con las instalaciones municipales.