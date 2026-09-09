Respirar para vivir: Marifer busca apoyo para continuar su lucha

La familia de Marifer apela a la solidaridad ciudadana para adquirir un medicamento de alto costo para la fibrosis quística.

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A sus 15 años, Marifer tiene claro lo que quiere para su futuro: estudiar, convertirse en odontóloga y vivir una vida normal. Sin embargo, una enfermedad genética que la acompaña desde que nació la obliga a pasar todos los días entre nebulizaciones, medicamentos y cuidados especiales.

Marifer vive con fibrosis quística, un padecimiento que afecta principalmente sus pulmones y su sistema digestivo.

Cuando no recibe su tratamiento, el cansancio, la tos y la falta de aire comienzan a limitar sus actividades.

“Al tomarlo puedo todo el día estar con bastante energía, pero cuando no lo tomaba llegaba a mi casa y me dormía. Mi vida cambió a partir de tomar el medicamento”, relató Marifer.

Su rutina también incluye enzimas digestivas para poder asimilar los alimentos y varias terapias respiratorias durante el día.

“Si no me tomo las enzimas, si no todo lo nebulizo, pues sí estoy empezando a toser tengo que ser muy constante con eso y no dejarlo ni un día”, explicó.

Pero ahora su familia busca acceder a un tratamiento llamado Trikafta, que de acuerdo con su padre podría permitirle tener una vida más estable y evitar el deterioro de sus pulmones.

El problema es el costo. Luis Fernando García, padre de Marifer, asegura que el tratamiento que buscan supera los 3 mil dólares mensuales, mientras que los gastos relacionados con su atención médica representan también una fuerte carga para la familia.

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“Su vida es un milagro cada día. A todos nosotros el respirar es gratis; a ella le cuesta

Ella quiere seguir viviendo. Entonces eso me motiva a seguir luchando para poder lograr que ella siga respirando porque se lo merece, porque quiere vivir”, dijo.

Por ello, la familia busca el apoyo de la ciudadanía y también de las autoridades para que Marifer pueda acceder al tratamiento.

“Desde un pesito ayuda mucho”, pidió su padre.

Si usted desea apoyar a Marifer, puede comunicarse al número: 81 8473 9637.