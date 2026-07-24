Respaldan prohibir cascos en comercios, pero piden resguardo

Comerciantes avalan la iniciativa por seguridad; motociclistas la apoyan si se habilitan espacios seguros para dejar sus cascos sin riesgo de robo

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Luego de que el Cabildo de San Nicolás aprobara enviar al Congreso del Estado una iniciativa para prohibir el uso de cascos y objetos que cubran el rostro al interior de comercios, comerciantes y motociclistas consultados manifestaron, en su mayoría, estar de acuerdo con la propuesta, aunque pidieron que se contemplen medidas para proteger las pertenencias de quienes utilizan este medio de transporte.

Comerciantes de distintos sectores del municipio consideraron que la iniciativa representa una medida positiva para reforzar la seguridad, al señalar que en diversas ocasiones han sido víctimas de asaltos cometidos por personas que ingresan con el rostro cubierto, lo que dificulta su identificación por parte de las autoridades y de los sistemas de videovigilancia.

Por su parte, motociclistas coincidieron en respaldar la propuesta, siempre y cuando se garantice un espacio seguro para resguardar sus cascos mientras realizan compras o ingresan a algún establecimiento.

Explicaron que, aunque muchos acostumbran dejarlos en sus motocicletas, también han sido víctimas del robo de este equipo de protección.

Indicaron que el costo de un casco oscila entre los mil 500 y los 2 mil pesos, cantidad que representa un gasto importante, ya que para muchos equivale al ingreso obtenido tras una jornada completa de trabajo.

Además, señalaron que ingresar con el casco en la mano también puede resultar incómodo, especialmente cuando realizan compras o deben cargar otros artículos.

Los entrevistados coincidieron en que la iniciativa puede contribuir a mejorar la seguridad en los comercios, siempre que vaya acompañada de acciones que brinden certeza a los motociclistas sobre el resguardo de su equipo de protección.