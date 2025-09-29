Respaldan morenistas al alcalde Jesús Nava en su cuarto informe

Al lugar se dieron cita los presidentes municipales Andrés Mijes y Manuel Guerra, así como el ex diputado federal Abel Guerra

El alcalde morenista, Jesús Nava fue respaldado por el grupo guinda de Nuevo León, durante su cuarto informe de gobierno frente a la alcaldía de Santa Catarina.

A dicho evento que se llevó a cabo en el Palacio Municipal alrededor de las 10:00 am de este domingo se congregaron varios personajes del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De parte del ejecutivo municipal del estado se presentaron los alcaldes, Manuel Guerra de García, Andrés Mijes de Escobedo, Elva Deyanira Martínez de Zuazua, al igual que Antonio Martínez, Tesorero de Monterrey, en representación del alcalde Adrián de la Garza.

Por parte del grupo legislativo de Morena acudieron los diputados locales Tomás Montoya, Claudia Chapa, Mario Soto, Rocío Montalvo y Olga Chávez, diputada federal.

Asimismo, acudieron personajes de la política de Nuevo León como fueron Abel Guerra, exdiputado federal, Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, Héctor Gutiérrez de la Garza, delegado de la secretaria de Gobernación, Ramiro Alvarado y José Luis Becerra consejeros del partido, nacional y estatal respectivamente.