Fuerza Civil sumó 77.1 por ciento de confianza en INEGI y avances en el Censo estatal, con 7 mil 700 elementos y divisiones en Nuevo León.

Los indicadores de confianza ciudadana y los reportes de observatorios respaldan el rumbo de la política de seguridad en Nuevo León, donde la combinación de inteligencia, operativos y vigilancia territorial ha acompañado la baja en delitos de alto impacto, afirmó el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

De acuerdo con los datos difundidos, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI del tercer trimestre de 2026 colocó a Fuerza Civil en el tercer sitio a nivel nacional, con 77.1 por ciento de confianza ciudadana y 77.8 por ciento de percepción de buen desempeño. A ello se suma el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026, que posicionó a la corporación entre los primeros lugares del país en rubros como operaciones aéreas, número de cadetes y ascensos.

Despliegue operativo y coordinación estatal

Flores Serna explicó que, en la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, el fortalecimiento de la policía estatal se ha construido mediante la suma de nuevos elementos, renovación de equipo, despliegue de divisiones especializadas y trabajo conjunto entre autoridades.

“La seguridad requiere inteligencia, coordinación y presencia permanente. No basta con tener más policías o equipamiento; lo importante es que esas capacidades se traduzcan en resultados para las familias de Nuevo León”.

En el terreno operativo, la corporación cuenta actualmente con 7 mil 700 elementos y 20 destacamentos y puntos fijos de vigilancia distribuidos en zonas metropolitanas, accesos carreteros y distintas regiones de la entidad. Ese esquema se complementa con divisiones de Inteligencia e Investigación, Caminos, Blindada y Aérea, respaldadas por aeronaves, unidades blindadas y vehículos especializados.

Coordinación interinstitucional y evaluación de observatorios

El funcionario añadió que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz permite articular operativos e intercambiar información entre los distintos órdenes de gobierno, un avance que también fue señalado en la evaluación Gobernador, Cómo Vamos, presentada esta semana por Cómo Vamos Nuevo León, al destacar el cumplimiento de la meta de incorporación policial, el fortalecimiento de Fuerza Civil y el descenso en delitos de alto impacto.

Finalmente, el secretario General de Gobierno sostuvo que estas mediciones sirven para dar seguimiento a la labor institucional y mantener una estrategia enfocada en resultados verificables y presencia constante en todo el estado.