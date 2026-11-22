En el anfiteatro del Parque del Agua, Samuel García expuso avances en seguridad, movilidad y salud junto a su gabinete y líderes de MC.

Con el respaldo de figuras nacionales y representantes de Movimiento Ciudadano, el gobernador Samuel García encabezó la presentación de Resultados y Rendición de Cuentas a cinco años de su administración, realizada en el abarrotado anfiteatro del Parque del Agua.

Entre los invitados destacaron Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido, así como Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de MC.

La presencia de ambos dirigentes partidistas acompañó el acto en el que García presentó los avances de su Gobierno en materia de seguridad, movilidad, economía, educación, salud y medio ambiente, además de los proyectos que permanecen pendientes.

Gabinete estatal e invitados especiales en el Parque del Agua

También acudieron integrantes del gabinete estatal, entre ellos Hernán Villarreal, secretario de Movilidad; Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente; Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo; Betsabé Rocha, secretaria de Economía; Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana; Eduardo Ortegón Williamson, titular de Agua y Drenaje de Monterrey; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo, y Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud.

En el evento estuvieron además el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna; el senador Luis Donaldo Colosio Riojas; el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar.

También acompañó al mandatario estatal su esposa, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

Balance de compromisos cumplidos en campaña

Durante su mensaje, Samuel García aseguró que cumplió 81 proyectos comprometidos en campaña en los rubros de movilidad, seguridad, educación y salud, entre otros.