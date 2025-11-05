Respalda Waldo protestas contra aseguradoras incumplidas

El senador expuso que las y los manifestantes no han podido acceder a pagos de reparación o atención médica tras accidentes viales

El Senador Waldo Fernández González expresó su respaldo a las ciudadanas y ciudadanos que protestaron en Monterrey por el incumplimiento de diversas compañías aseguradoras que se han negado a cubrir pagos y servicios a los que la población tiene derecho tras sufrir accidentes viales.

Fernández expuso que las y los manifestantes no han podido acceder a pagos de reparación o atención médica tras accidentes viales.

El senador reiteró que acompañará y respaldará a las personas que exigen que las aseguradoras respondan y dejen de lucrar con la necesidad y vulnerabilidad de miles de familias.

Waldo destacó que sus puertas se mantendrán abiertas para recibir casos, documentación y testimonios de quienes estén enfrentando este tipo de abusos.

Asimismo, reiteró que las y los ciudadanos pueden contactarlo por medio de sus redes sociales y vía WhatsApp con el número 81 1800 1357.