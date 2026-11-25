Este pronunciamiento ocurre a pocos días de que Movimiento Ciudadano publique su convocatoria para seleccionar candidaturas en Nuevo León

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León Samuel García, expresó su respaldo al senador Luis Donaldo Colosio Riojas luego de que este solicitara licencia indefinida para buscar la gobernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano en 2027.

Samuel García expresa su respaldo a Colosio

El mandatario dedicó unas palabras esta mañana a su “amigo y compadre”, en las que celebró su decisión, y destacó la importancia que dio a su familia al elegir el rumbo de su futuro político.

“Compadre Luis Donaldo Colosio Riojas, aplaudo tu decisión de buscar la candidatura de Sonora por Movimiento Ciudadano y sobre todo que pones al frente de esta decisión a tus hijos”, expresó.

También aseguró que Sonora va a ganar con Colosio “como tu compadre y amigo, y como ciudadano preocupado por construir un Nuevo México para nuestros hijos e hijas cuentas con todo mi respaldo. Sonora va a ganar con Colosio”

MC publicará convocatoria para candidaturas en Nuevo León

Este pronunciamiento ocurre a pocos días de que Movimiento Ciudadano publique su convocatoria para seleccionar candidaturas en Nuevo León, programada para el próximo 1 de diciembre.

Colosio Riojas figuraba entre los perfiles de MC para contender por la gobernatura en NL, por lo que su inclinación hacia Sonora modifica el panorama político para el partido naranja en 2027.