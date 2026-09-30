Respalda Jesús Nava a Clara Luz como defensora de Transformación

Luego de que Clara Luz Flores fue designada como la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, le refrendó su total apoyo y respaldo.
“Estamos seguros de que la unidad y el trabajo van encaminados con Clara Luz Flores al ser la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional. En ese sentido vamos con ella”, dijo.
Con este nombramiento, Flores Carrales se perfila como la carta fuerte de Morena para contender el próximo año por la gubernatura del estado.
¿Quién es Clara Luz Flores?
Clara Luz Flores Carrales es una abogada y política con una amplia trayectoria en la administración pública local y federal en Nuevo León.
Inició su carrera política en 2009 y fue electa en tres ocasiones como alcaldesa de Escobedo (2009-2012, 2015-2018 y 2018-2020) y posteriormente se desempeñó como diputada local.
Durante sus gestiones municipales, cobró relevancia por la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, enfocado en la mediación comunitaria y la prevención del delito.
En febrero de 2020 se sumó como candidata externa a la coalición encabezada por Morena a la gubernatura de Nuevo León en los comicios de 2021.
Posteriormente, en junio de 2022, el gobierno federal la nombró titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Para el proceso electoral de 2024, compitió y ganó la diputación federal por el Distrito 3 de Nuevo León bajo el cobijo de Morena para integrarse a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.