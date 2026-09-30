Respalda Jesús Nava a Clara Luz como defensora de Transformación

Clara Luz Flores Carrales es una abogada y política con una amplia trayectoria en la administración pública local y federal en Nuevo León.

Inició su carrera política en 2009 y fue electa en tres ocasiones como alcaldesa de Escobedo (2009-2012, 2015-2018 y 2018-2020) y posteriormente se desempeñó como diputada local.

Durante sus gestiones municipales, cobró relevancia por la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, enfocado en la mediación comunitaria y la prevención del delito.

En febrero de 2020 se sumó como candidata externa a la coalición encabezada por Morena a la gubernatura de Nuevo León en los comicios de 2021.

Posteriormente, en junio de 2022, el gobierno federal la nombró titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para el proceso electoral de 2024, compitió y ganó la diputación federal por el Distrito 3 de Nuevo León bajo el cobijo de Morena para integrarse a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.