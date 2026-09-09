Resolverán desabasto de agua en García para enero de 2027

Agua y Drenaje instalará tres tanques y ampliará el anillo de distribución para garantizar una segunda fuente de abastecimiento al municipio

El Gobierno de estado y Agua y Drenaje de Monterrey aseguraron que el problema de desabasto de agua que enfrenta el municipio de García quedará solucionado para enero de 2027, con la instalación de tres grandes tanques de almacenamiento y la ampliación del anillo de transferencia de agua desde el sector de La Huasteca.

García es actualmente el municipio más alejado de la potabilizadora ubicada en Juárez y, además, se encuentra a una mayor altura sobre el nivel del mar, factores que complican el suministro.

A esto se suman las interrupciones en el servicio de energía eléctrica que se han registrado durante los últimos meses pues el bombeo del agua depende de la electricidad.

De acuerdo con las autoridades, los tanques que actualmente abastecen al municipio cuentan con una capacidad de tres mil metros cúbicos y, después de un corte de energía, pueden tardar entre dos y tres días en volver a llenarse.

El gobernador Samuel García explicó que cualquier interrupción eléctrica termina afectando directamente el suministro.

“Para bombear el agua y va de subida y aquí lo digo con responsabilidad, cualquier corte de CFE, por mínimo que sea te vacía los tanques, porque eres lo último en la fila y luego para rellenar de subida 200 km pues no es una hora puedes tardarte dos o tres días, entonces este verano con los calorones y con los rayos porque hubo mucha tormenta se iba la luz y la gente pues molesta en García creía que era un tema de Agua y Drenaje pero fue realmente un tema de luz”, precisó el gobernador Samuel García.

Como parte de las acciones inmediatas, se instalarán tres tanques con capacidad de 10 mil metros cúbicos cada uno.

La planeación contempla poner en funcionamiento uno por mes, es decir, el primero quedará listo a finales de septiembre, el segundo durante octubre y el tercero en noviembre.

Eduardo Ortegón, director de Agua y Drenaje de Monterrey, explicó que estos nuevos depósitos permitirán aumentar considerablemente la capacidad de almacenamiento en la zona.

“Estos tres grandes tanques en la última parte del acueducto Monterrey 5 deberán de sumarse a los tanques existentes así que en esos tres puntos vamos a pasar de 3 mil a 13 mil más de cuatro veces la capacidad de almacenamiento”, explicó Eduardo Ortegón, director de Agua y Drenaje de Monterrey.

A la problemática del suministro se suma el crecimiento acelerado que ha tenido García durante las últimas dos décadas.

El municipio pasó de tener 51 mil 658 habitantes en 2005 a alrededor de 650 mil habitantes en 2026, es decir, un crecimiento de más de diez veces, además del incremento poblacional registrado en otros municipios del área metropolitana.

“La verdad es que es una ciudad que ningún gobierno va a poder darle el servicio requerido”, reconoció García Sepúlveda.

Por ello, para enero de 2027, el Estado y Agua y Drenaje de Monterrey proyectan poner en operación una conexión del anillo de agua que actualmente parte desde Juárez y abastece a municipios como Monterrey, Juárez, Guadalupe, Pesquería, Apodaca, Zuazua, Ciénega de Flores, El Carmen y Escobedo.

La intención es conectar este sistema con el anillo de La Huasteca, que actualmente abastece principalmente a San Pedro y Santa Catarina.

“Es una extensión del anillo para que García tenga doble entrada de agua”, precisó Samuel García.

“Lo último del acueducto (García), la última parte del Monterrey 5 es al primero que se le va el agua y cuando regresa la electricidad al último al que le llega, es por cotas, por hidráulica, por topografía”, explicó Ortegón.

Con la conexión desde La Huasteca, las autoridades buscan que el suministro tenga una segunda fuente de abastecimiento y, con ello, reducir las afectaciones no solamente en García, sino también en la zona poniente de la ciudad.

“Lo que pretendemos hacer es que agua que viene de La Huasteca, una fuente de la cual extraemos hasta 3 mil, 3.5 mil litros por segundo, sea conectada al Monterrey 5 de manera que tengamos redundancia y que en caso de que nos falle el agua que viene desde Juárez hacia García podamos suplirla con agua que viene desde La Huasteca”, agregó Ortegón.

El anuncio ocurre luego de las constantes protestas de vecinos de García, quienes en repetidas ocasiones se han manifestado tanto en distintos puntos del municipio como en las afueras de las instalaciones generales de Agua y Drenaje de Monterrey, ubicadas en la colonia El Obispado, en Monterrey.

En algunas de estas manifestaciones, los habitantes han sido acompañados por el alcalde de García, Manuel Guerra, para exigir una solución definitiva.