Resiente El Cuchillo presión por consumo, trasvase y deuda

La presa aporta ya 60% del agua para Monterrey, pierde almacenamiento y enfrenta posibles extracciones por el trasvase a Tamaulipas y la deuda con EUA

La presa El Cuchillo, principal fuente de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Monterrey, enfrenta una creciente presión debido al incremento en la extracción para consumo urbano, la posibilidad de un trasvase hacia Tamaulipas y el riesgo de que parte de su almacenamiento sea utilizado para cumplir con los compromisos hídricos de México con Estados Unidos.

Mientras las previsiones de la Conagua anticipan lluvias casi 20% por debajo del promedio histórico durante el resto del verano, el embalse ya redujo su almacenamiento en más de 32 millones de metros cúbicos en apenas un mes.

El escenario mantiene en alerta a las autoridades, ya que El Cuchillo aporta actualmente alrededor del 60% del agua que consume la zona metropolitana de Monterrey y podría enfrentar nuevas extracciones si no mejoran las condiciones climáticas en las próximas semanas.

El Cuchillo aumenta su aportación al consumo de Monterrey

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que el pasado 27 de junio la presa suministraba 8.7 metros cúbicos por segundo (m³/s) de los 16 m³/s que consumía el área metropolitana, equivalente a cerca del 50% del abastecimiento.

Para este lunes, la extracción aumentó a 9.1 m³/s, volumen que representa aproximadamente el 60% del consumo total, por lo que en solo un mes la dependencia de Monterrey respecto al embalse creció diez puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, el almacenamiento descendió de 682.8 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalentes al 68% de su capacidad, a 650.4 Mm³, es decir, el 58% del total de 1,123 Mm³.

La disminución de 32.4 Mm³ en ese periodo equivale prácticamente a la capacidad total de la presa La Boca, cuyo volumen máximo es de 35 Mm³.

Trasvase a Tamaulipas sigue siendo altamente probable

Además del suministro para Monterrey, El Cuchillo deberá enfrentar en los próximos meses la posibilidad de realizar un nuevo trasvase hacia la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, conforme al convenio firmado entre ambos estados en 1996.

El acuerdo establece que, si al 31 de octubre El Cuchillo almacena más de 516 Mm³ y la presa tamaulipeca registra menos de 700 Mm³, Nuevo León deberá enviar el volumen necesario para completar ese nivel.

Actualmente, El Cuchillo cuenta con 650.403 Mm³, mientras que la Marte R. Gómez almacena 493.408 Mm³, por lo que, de mantenerse esas condiciones, sería necesario transferir aproximadamente 207 Mm³, un volumen equivalente a casi seis veces la capacidad de la presa La Boca.

Autoridades de Tamaulipas han reiterado que harán valer el convenio vigente para recibir el agua correspondiente.

Pronostican menos lluvias durante el resto del verano

La presión sobre el embalse coincide con un panorama climático menos favorable.

La Conagua estima que entre julio y septiembre las precipitaciones estarán cerca de 20% por debajo del promedio histórico, pese a que durante el primer semestre de 2026 las lluvias superaron los registros normales en varios meses.

Incluso septiembre, considerado tradicionalmente el mes con mayor precipitación en Nuevo León, registraría lluvias inferiores a la media, lo que reduciría las posibilidades de una recuperación significativa del almacenamiento.

Especialistas señalan que únicamente un fenómeno meteorológico extraordinario, como una tormenta tropical o un huracán, podría modificar de forma importante el nivel del embalse durante la actual temporada de ciclones.

También podría utilizarse para cubrir adeudo hídrico con EUA

Otro factor que mantiene bajo presión a El Cuchillo es la posibilidad de que parte de su agua sea destinada al cumplimiento de los compromisos internacionales de México con Estados Unidos.

Entre diciembre de 2024 y abril de 2025 fueron extraídos 410 millones de metros cúbicos del embalse para contribuir al pago de la deuda hídrica establecida en el tratado entre ambos países.

Además, el pasado 3 de febrero, México y Estados Unidos acordaron un nuevo esquema de entregas para el periodo 2026-2030, que contempla un volumen anual de 432 Mm³.

Si las lluvias permanecen por debajo de lo previsto y continúan las extracciones para abastecimiento urbano, trasvases y compromisos internacionales, la disponibilidad de agua en El Cuchillo podría enfrentar un escenario de mayor presión durante los próximos meses.