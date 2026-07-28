Resguardan vivienda tras operativo armado en Guadalupe

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego y marihuana, cuya cantidad aún no había sido determinada

Una movilización policiaca mantiene bajo resguardo una vivienda de la colonia Centro, luego de un operativo que comenzó tras un reporte por detonaciones de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Hidalgo y Lerdo de Tejada, donde elementos de la Policía de Guadalupe localizaron a un hombre que presuntamente portaba un arma.

Al percatarse de la presencia de los oficiales, el sospechoso intentó escapar e ingresar a un domicilio, por lo que los policías lo siguieron ante el riesgo que representaba. Dentro de la vivienda también fueron interceptados una mujer y otro hombre, quienes presuntamente intentaron resguardarlo.

Aseguran arma de fuego y presunta droga

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego y marihuana, cuya cantidad aún no había sido determinada.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando los policías observaron desde el exterior del inmueble una cantidad importante de presuntos narcóticos en el interior de la vivienda.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier, de 35 años; Lourdes Leticia, de 35; y Juan Pablo, de 47 años. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

FGR solicitará un cateo para ingresar a la vivienda

La vivienda permanece acordonada y bajo resguardo policial, debido a que la Fiscalía General de la República realizará las diligencias correspondientes para solicitar un cateo y poder ingresar legalmente al inmueble para asegurar lo que se encuentre en su interior.

Las autoridades investigan además la posible participación de los tres detenidos en actividades relacionadas con la delincuencia organizada; sin embargo, esta situación aún deberá ser determinada conforme avancen las investigaciones y el proceso correspondiente.