Policías de Guadalupe rescatan a un perro que presuntamente era víctima de maltrato por parte de su propietaria, en domicilio de la colonia Santa Cruz

Un perro que era víctima de maltrato por parte de su propietaria fue resguardado por elementos de Protección Animal de la Policía de Guadalupe, en la colonia Santa Cruz.

La intervención se realizó luego de que vecinos reportaran las condiciones en las que se encontraba el animal, por lo que los oficiales acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Latón, en el Octavo Sector.

En el sitio localizaron al perro amarrado en el exterior de la vivienda y presuntamente sin agua ni alimento.

Personal de Control Canino y Felino también acudió al lugar y realizó el resguardo del animal, luego de entrevistarse con la propietaria y explicarle las condiciones necesarias para su cuidado.

El canino será sometido a una valoración médica para conocer su estado de salud, mientras que su propietaria podrá recuperarlo una vez que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades.