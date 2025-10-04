Rescatistas liberan a gato atorado en motor de auto en Escobedo

El gato por sus dimensiones no podía salir por sus propios medios y se requirió de la intervención de los brigadistas para auxiliarlo.

Elementos de Protección Civil de Escobedo rescataron a un gato que estaba atorado en el motor de un vehículo.

Luego de que lo liberaron, el felino se fue a su casa a reencontrarse con su amo.

El reporte de auxilio ocurrió la tarde del jueves en la calle Pedro de Alba cruce con Jeronimo Siller, en la colonia Felipe Carrillo.

En este lugar el intenso maullido de un gato provocó la movilización de vecinos del sector.

Luego de ubicar el sitio de dónde provenían los lamentos, se dieron cuenta que un gato estaba atorado en el motor de un vehículo por lo cual pidieron el apoyo de brigadistas de Protección Civil de Escobedo.

A la llegada de los paramédicos, los vecinos les indicaron el sitio en dónde estaba el felino por lo cual se dieron a la tarea de realizar maniobras para destrabarlo.

La mascota de compañía fue rescatada con éxito y luego se procedió a realizarle una revisión médica para descartar lesiones o malestar que presentará.

Los testigos de rescate reconocieron al gato e indicaron es de un vecino del sector.

Los brigadistas liberaron al gato para que fuera al encuentro con su amo y regresara a su domicilio.