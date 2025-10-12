Rescatistas de PC Escobedo reciben a bebé que nació de urgencia

Tras confirmar que la madre y el recién nacido estaban estables, fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario para recibir una valoración médica

La mañana de este sábado tuvo un desenlace feliz y extraordinario en el municipio de Escobedo, gracias a la oportuna y profesional intervención de elementos de Protección Civil Municipal, quienes asistieron a una joven madre que entró en labor de parto en su domicilio.

Poco después de las 10:00 horas, el personal de la corporación recibió un llamado de emergencia alertando sobre una mujer que presentaba fuertes dolores abdominales. De inmediato, una unidad de auxilio se dirigió al domicilio ubicado en la calle Paloma, en el sector de Villas de San Francisco.

Al llegar al lugar, los brigadistas confirmaron la urgencia: se trataba de Fátima, una joven de 18 años, quien se encontraba con contracciones activas y el nacimiento era inminente.

Ante esta situación, los paramédicos Leonardo Rodríguez, Ramón Alemán y Reynaldo Hernández, coordinados por el responsable de turno Osvaldo Linares, activaron de inmediato los protocolos de atención obstétrica de urgencia.

Con una admirable mezcla de profesionalismo y humanidad, los elementos de Protección Civil aplicaron los procedimientos necesarios para asistir el alumbramiento.

Minutos después, el bebé, un varón, llegó al mundo en perfectas condiciones. La madre también recibió los cuidados necesarios, asegurando en todo momento la estabilidad de ambos.

Tras confirmar que la madre y el recién nacido se encontraban estables, fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario para recibir una valoración médica más detallada.

Esta emotiva intervención subraya la capacitación integral de los elementos de Protección Civil Escobedo, quienes no solo atienden emergencias y rescates, sino que también están preparados para responder con eficiencia y sensibilidad en momentos tan especiales como el nacimiento de un nuevo integrante de la comunidad.