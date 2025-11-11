Rescatistas combaten incendio forestal en Dr. Arroyo, NL

Al sitio se desplegaron elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil estatal apoyados del helicóptero que arrojó chorros de agua para apagar el fuego

Elementos de Protección Civil de Nuevo León respondieron al reporte de un incendio forestal en el municipio de Dr. Arroyo. El incendio se registra en la localidad de Panales de Arriba, en donde el fuego consume matorral bajo. Al sitio se desplegaron elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil estatal apoyados del helicóptero que arrojó chorros de agua para combatir el incendio. En el sitio también se encuentran brigadas locales, así como personal de la Comisión Nacional Forestal de México (Conafor). Nota en desarrollo.