Rescatistas apagan incendio y localizan cuerpo en Juárez

Elementos de Protección Civil acudieron a sofocar llamas afuera de una colonia y posteriormente se percataron de un cuerpo sin vida que estaba maniatado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Lo que parecía ser un incendio más, provocó la movilización de policías al localizarse el cuerpo calcinado de un hombre.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada del jueves a la orilla de la autopista periférico con dirección a Reynosa.

Se estableció que la columna de humo negro fue reportado por vecinos de la colonia Lomas de Anzures, en Juárez, Nuevo León.

Debido al incendio al lugar arribaron elementos de la estación de bomberos y Protección Civil de Juárez.

Al llegar al sitio y combatir el fuego, se percataron que en un desnivel cerca de la barda perimetral de la colonia se encontraba el cuerpo calcinado de un hombre.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y municipales fueron alertados sobre esos hechos.

La zona fue acordonada y desde la madrugada del jueves personal de Servicios Periciaes de la Fiscalía comenzaron a buscar evidencias.

Hasta el momento se desconoce si la víctima fue asesinada en este lugar o su cuerpo fue abandonado en el sitio donde le prendieron fuego.

Los restos fueron asegurados por elementos de Servicios Periciales para ser trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.