 Rescate en montañas: acto de valentía, pero con carga económica

Cada rescate en las montañas de Nuevo León es un acto de valentía y solidaridad, pero también se está volviendo una carga económica para Protección Civil del estado.

De acuerdo con la corporación, dependiendo de la condición del rescate se utilizan recursos en:

Uso de combustible de unidades de rescate

Helicóptero: hora de utilización del espacio aéreo

Traslados de personal operativo y voluntarios (gasolina)

Horas hombre empleadas en el rescate (salarios)

Todo por ayudar a una persona que necesita el auxilio.

Toda una brigada coordinada entre el estado, municipios y voluntarios que enfrentan desde diferentes condiciones meteorológicas hasta caminos complicados.

Desde el 2022 a la fecha se han registrado 9 personas fallecidas, 157, lesionadas y 257 extraviadas en diferentes cerros de Nuevo León, por ende los rescates han sido solicitados en mayor cantidad.

Por eso Protección Civil hace un llamado importante.

“Si no conocemos el lugar no subamos, hay que ver nuestras capacidades físicas y límites físicos, no subirnos a un lugar que nos pudiera poner en riesgo", indicó Erik Cavazos, titular de la dependencia.



Las montañas de Nuevo León seguirán siendo un destino que llama a quienes buscan aventura, pero es responsabilidad de cada uno asegurarse de que su travesía no se convierta en un rescate costoso para todos.

