Rescatan vía aérea a senderista lesionada en Cerro de las Mitras

Protección Civil de Nuevo León realiza rescate coordinado por tierra y aire de una joven que sufre las lesiones tras caída en el Cerro de las Mitras

Una senderista fue rescatada por elementos de Protección Civil estatal tras sufrir lesiones luego de caer durante una excursión en el Cerro de las Mitras.

Para efectuar esta acción se movilizó el helicóptero de la corporación debido a la dificultad del terreno para el descenso.

La joven de 18 años, quien presentaba lesiones en la cadera y traumatismo en el rostro, fue auxiliada durante la noche del domingo, a la altura del primer chorradero.

El reporte se recibió alrededor de las 19:15 horas del domingo, lo que movilizó a rescatistas hacia la zona ubicada en las inmediaciones de la avenida Pedro Infante y avenida Puerta del Sol.

Debido a la complejidad del terreno, la falta de luz natural y las condiciones de seguridad, se determinó pernoctar en un punto seguro y continuar con las labores durante esta mañana.

El helicoptero con la joven lesionada descendió en la base de Protección Civil de Nuevo León donde una ambulancia del CRUM la trasladó a un hospital de la localidad.