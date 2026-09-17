Rescatan tránsitos a hombre en situación de riesgo

Por la posición en la que se encontraba, las agentes consideraron que podía estar en una situación de riesgo, por lo que decidieron auxiliarlo

Alejandrina Cano Vela y Graciela Guadalupe Castro Ramírez, dos oficiales de tránsito de Guadalupe, se encontraban circulando por el Puente Corregidora cuando observaron a un hombre cerca del barandal de protección.

Por la posición en la que se encontraba, las agentes consideraron que podía estar en una situación de riesgo, por lo que detuvieron la marcha de la unidad y descendieron para auxiliarlo.

Al acercarse, hablaron con el hombre, quien se identificó como Rubén y les explicó que el camión lo había dejado en ese lugar. Al notar que se encontraba desorientado y que batallaba para caminar, las oficiales decidieron apoyarlo y trasladarlo hasta su domicilio.

Rubén fue llevado hasta su casa en el Centro de Guadalupe, donde fue recibido por una de sus hijas.

La familiar informó a las agentes que su padre padece demencia senil, por lo que las oficiales se aseguraron de que ingresara a su domicilio y quedara bajo su cuidado.