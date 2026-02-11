Rescatan tlacuache en vivienda del centro de Monterrey

Los rescatistas localizaron al animal suspendido a una altura aproximada de 2.5 metros, sujeto a una reja y atrapado parcialmente en un alambrado de púas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) realizaron un operativo de rescate animal en pleno centro de Monterrey, luego de recibir el reporte ciudadano sobre un tlacuache que se encontraba enredado en un alambre de púas.

El aviso se recibió alrededor de las 11:40 horas y acudieron a la intersección de las calles General Carlos Salazar y Platón Sánchez, en la colonia Centro.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron al animal suspendido a una altura aproximada de 2.5 metros, sujeto a una reja y atrapado parcialmente en un alambrado de púas.

La posición en la que se encontraba representaba un riesgo tanto para el tlacuache como para las personas que transitaban por el área, por lo que se delimitó la zona y preparar las maniobras de rescate.

El personal especializado logró liberar al ejemplar de manera controlada, evitando causarle mayores daños, tras asegurar al animal, fue colocado en un contenedor adecuado para su manejo y traslado.

Una vez concluida la intervención, cerca de las 12:18 horas, el tlacuache fue llevado a las instalaciones de Protección Civil estatal, donde quedó bajo resguardo temporal y luego ser entregado al personal de la Secretaría de Medio Ambiente.

PCNL exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar o manipular a estos animales y, en su lugar, realizar el reporte correspondiente a las autoridades para evitar riesgos innecesarios.