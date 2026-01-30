Rescatan perro durante incendio en vivienda de Ciénega de Flores

Vecinos de la zona detectaron una densa columna de humo y fuego que salía del inmueble, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Un incendio registrado en un domicilio del municipio de Ciénega de Flores generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio durante la noche del miércoles, luego de que las llamas se extendieran rápidamente al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Lázaro Garza Ayala y Santa Lucía, en la colonia Santa Lucía.

El siniestro se reportó alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos de la zona detectaron una densa columna de humo y fuego que salía del inmueble, por lo que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia. Al interior de la casa se encontraba una familia integrada por un matrimonio y su hijo, quienes lograron evacuar el domicilio a tiempo y resultaron ilesos, evitando una tragedia mayor.

Sin embargo, la mascota de la familia quedó atrapada dentro de la vivienda por varios minutos, mientras el fuego avanzaba y el humo se concentraba en el interior. Durante las labores para controlar el incendio, los rescatistas localizaron al perro, el cual presentaba síntomas de inhalación de dióxido de carbono debido a la exposición prolongada al humo. Afortunadamente, el animal fue rescatado con vida y puesto a salvo.

El incendio consumió la mayor parte de la vivienda, provocando severos daños materiales y dejando el inmueble prácticamente inhabitable. Tras sofocar las llamas, se realizaron maniobras de enfriamiento y ventilación para eliminar puntos de calor y descartar riesgos de que el fuego se reavivara o se propagara a domicilios cercanos.

En la atención del siniestro participaron elementos de Protección Civil de Ciénega de Flores, así como Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y rescatar a la mascota. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el fuego, aunque no se reportaron personas lesionadas.