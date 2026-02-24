Rescatan en helicóptero a joven senderista en Cerro de las Mitras

Una joven de 18 años fue rescatada en helicóptero tras caer varios metros en el Cerro de las Mitras; sufrió fractura y traumatismo, y quedó hospitalizada.

Una joven de 18 años fue rescatada en helicóptero por Protección Civil del Estado tras sufrir un accidente en el Cerro de las Mitras. La joven cayó de varios metros en el paraje El Chorreadero mientras descendía con familiares.

Accidente dejó fractura y traumatismo

Durante la caída, la senderista presentó probable fractura de cadera y traumatismo en la cabeza. Sus acompañantes dieron aviso al número de emergencias, lo que activó un operativo de rescate inmediato.

Rescate inicial y noche en la montaña

Los elementos de Protección Civil comenzaron el ascenso hacia el lugar del accidente al atardecer. Debido a que la oscuridad los sorprendió, pasaron la noche junto con la lesionada y los demás senderistas para garantizar su seguridad.

Traslado en helicóptero y atención médica

Al amanecer del lunes, se utilizó un helicóptero de Protección Civil para acceder al paraje y rescatar a la joven. Alrededor de las 07:30 horas, fue trasladada a las instalaciones en la colonia Pio Décimo y posteriormente en ambulancia hasta el Hospital Universitario, donde quedó internada para recibir atención médica.